PayPayは地方自治体と共同で実施するキャンペーンや、PayPay商品券、PayPayクーポンを活用する取り組みについて、7月以降に実施する内容を発表した。 7月以降にキャンペーンを開催するのは、島根県大田市。期間中、対象店舗の買い物をPayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイントで支払いすると、最大20％が付与される。 エリア 期間 還元率 付与上限