レンチンOK、湯切り不要の神テクニック ランチやお弁当に便利なパスタ。でも、暑い時期になると、茹でるのが辛く感じることも。今回は、そんなときにぜひ試して欲しいレシピをお届けします。 レンチンでOK！湯切りなしの簡単レシピ 1. 折ったパスタを耐熱皿に入れ、水と塩、オリーブオイル少々をプラス。フタやラップをせず、レンジで加熱します。 2. 3分加熱したら取り出し、お箸などで混ぜましょう。レンジから取り出