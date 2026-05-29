株式会社ビーハーフは、プロカメラマン中原一雄氏が監修した「豊岡鞄×Endurance カメラバッグ Neo」を5月27日（水）に発売した。 2024年7月に発売されたカメラ用バックパック「Endurance カメラバッグ」の国産・高品質版。上下2気室ともに収納スペースを拡張できる構造や、600mmクラスの超望遠レンズの収納に対応するなどの特徴は継承している。 その上で豊岡鞄の認定を取得。さらに本体の生地をCORDUR