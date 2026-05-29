Filter Frame for Dual Purpose GND 100×150mm ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIブランドの角型フィルターホルダー「HT100 IV」に対応したフィルターフレームに、「デュアルパーパスGND」専用モデルを追加し、5月26日（火）に発売した。 デュアルパーパスGNDは、中央の減光部へ向かうグラデーションが上下で異なり、ハードとソフト双方の効果が1枚で得ら