Filter Frame for Dual Purpose GND 100×150mm

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIブランドの角型フィルターホルダー「HT100 IV」に対応したフィルターフレームに、「デュアルパーパスGND」専用モデルを追加し、5月26日（火）に発売した。

デュアルパーパスGNDは、中央の減光部へ向かうグラデーションが上下で異なり、ハードとソフト双方の効果が1枚で得られるGND。

従来のHT100 IV用フィルターフレームには落下防止機構が備えられていたが、本製品では同機構を省略。デュアルパーパスGNDを使用した際の上下反転操作が行いやすくなっている。持ち手もフレームの上下それぞれに設けた。

発売中のフレーム付き「デュアルパーパスGND」についても仕様を変更。本製品を装着した仕様へと順次切り替える。

このほか「40.5-49mm」および「62-77mm」のステップアップリング2種類も発売する。

いずれも、高精度な機械加工と半光沢ブラックアルマイト仕上げを採用。外周部にはローレット加工が施され、着脱しやすい設計となっている。

Filter Frame for Dual Purpose GND 100×150mm

40.5-49mm step up ring

62-77mm step up ring

Filter Frame for Dual Purpose GND 100×150mm：5,500円 40.5-49mm step up ring：850円 62-77mm step up ring：1,000円