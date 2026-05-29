水卜麻美アナ、夫・中村倫也“ものまね”VTRに動揺 生放送でしどろもどろに「う、う、梅澤くん…」
日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が29日、総合司会を務める同局系『ZIP！』（月〜金 前5：50）に生出演。俳優で夫の中村倫也（39）がイベントで披露した“ものまね”映像が紹介され、その反応にスタジオが和やかな空気に包まれた。
【写真】神木隆之介からむちゃぶりにものまねを披露した中村倫也
番組では、前日に都内で行われた映画『君のクイズ』公開後【検証】舞台あいさつイベントの模様を放送。主演を務める中村倫也が登壇し、SNSに寄せられた質問を“検証”する企画に挑戦した。
イベントでは、共演する神木隆之介が音声でサプライズ出演。神木から中村へ「無事映画が公開されて検証の舞台あいさつ、今のお気持ちをご自身の一番得意なものまねで答えてください」と無茶ぶりともいえるリクエストが飛んだ。
突然の要求を受けた中村は、アニメ『機動戦士ガンダム』の主人公アムロ・レイのものまねを披露。「僕が吉野（耕平監督）作品に一番うまく染まれるんだ」と声色を変えて応じると、会場は笑いに包まれた。さらに「あとであいつ、こういうのちゃんとチェックしますからね」と神木について語り、息の合ったやり取りで観客を沸かせていた。
そのVTRが明けると、スタジオでは共演者から水卜へ「水卜さん、今のものまねはどうでした？」と直撃質問。突然の振りに水卜は動揺した様子を見せながら、「う、う、梅澤くん、（ものまね）どうだった？」と梅澤廉アナウンサーへパスした。
急に話を向けられた梅澤も「僕ですか？僕ですか？神木さんばりのパスを…」と苦笑い。それでも「いや、上手でしたけど、映画のこのおふたりのギリギリ感を知ってるから、すごくギャップがいいですね」とコメントし、スタジオの笑いを誘った。
梅澤の感想を受け、水卜も「ま、ま、まじめにやってたし、おもしろかったです。めちゃくちゃおもしろかったです」とコメント。最後まで少しアワアワした様子を見せながらも、夫のものまねをしっかりと称賛していた。
【写真】神木隆之介からむちゃぶりにものまねを披露した中村倫也
番組では、前日に都内で行われた映画『君のクイズ』公開後【検証】舞台あいさつイベントの模様を放送。主演を務める中村倫也が登壇し、SNSに寄せられた質問を“検証”する企画に挑戦した。
イベントでは、共演する神木隆之介が音声でサプライズ出演。神木から中村へ「無事映画が公開されて検証の舞台あいさつ、今のお気持ちをご自身の一番得意なものまねで答えてください」と無茶ぶりともいえるリクエストが飛んだ。
そのVTRが明けると、スタジオでは共演者から水卜へ「水卜さん、今のものまねはどうでした？」と直撃質問。突然の振りに水卜は動揺した様子を見せながら、「う、う、梅澤くん、（ものまね）どうだった？」と梅澤廉アナウンサーへパスした。
急に話を向けられた梅澤も「僕ですか？僕ですか？神木さんばりのパスを…」と苦笑い。それでも「いや、上手でしたけど、映画のこのおふたりのギリギリ感を知ってるから、すごくギャップがいいですね」とコメントし、スタジオの笑いを誘った。
梅澤の感想を受け、水卜も「ま、ま、まじめにやってたし、おもしろかったです。めちゃくちゃおもしろかったです」とコメント。最後まで少しアワアワした様子を見せながらも、夫のものまねをしっかりと称賛していた。