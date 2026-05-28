クリスタル・パレスのスティーブ・パリッシュ会長が、初の欧州大会で優勝した喜びを口にした。27日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在60歳のパリッシュ会長は2010年に経営破綻寸前だったクリスタル・パレスを救済したコンソーシアムを率いてクラブの会長兼筆頭株主となると、クラブは昇格した2013−14シーズンからプレミアリーグに定着。2024年2月にオリヴァー・グラスナー監督を招へいし、2025年5月には