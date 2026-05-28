春バラの様子（5月18日撮影） 神奈川県の箱根強羅公園で華やかなバラが見頃を迎えている。 傾斜の地形を生かした公園にバラが咲き誇る。噴水池周辺などでは、箱根町の花に指定されている「サンショウバラ（通称：ハコネバラ）」が見られる。その中でも希少な「ウスガサネサンショウバラ」は花びらが通常よりも多い八重咲きであることが特徴。ローズガーデンの春バラも咲き、華やかに彩られた園内を散策できる。