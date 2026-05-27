水戸ホーリーホックは27日、セントラルコースト・マリナーズFC（オーストラリア）よりFW谷口海斗が完全移籍で加入することを発表した。なお、選手登録は2026-27シーズンからとなる。現在30歳の谷口は、四日市中央工業高校から岐阜経済大学を経て、2018年にいわてグルージャ盛岡でプロキャリアをスタート。その後はロアッソ熊本、アルビレックス新潟でプレイし、J1からJ3まで全カテゴリーで2桁得点を記録するなど、確かな得点力を示