水戸ホーリーホックは27日、セントラルコースト・マリナーズFC（オーストラリア）よりFW谷口海斗が完全移籍で加入することを発表した。なお、選手登録は2026-27シーズンからとなる。



現在30歳の谷口は、四日市中央工業高校から岐阜経済大学を経て、2018年にいわてグルージャ盛岡でプロキャリアをスタート。その後はロアッソ熊本、アルビレックス新潟でプレイし、J1からJ3まで全カテゴリーで2桁得点を記録するなど、確かな得点力を示してきたストライカーだ。2026年1月には自身初の海外挑戦としてセントラルコースト・マリナーズへ加入していた。



Jリーグ通算では250試合以上に出場し、79得点を記録。前線で体を張れるポストワークに加え、泥臭くゴールへ迫るプレイスタイルを武器としており、水戸にとっては攻撃陣の大きな補強となりそうだ。



谷口はクラブ公式サイトを通じ、「チームの勝利のために全力で戦います。ゴールと結果で期待に応えられるよう頑張ります」とコメント。新天地での活躍へ意気込みを語っている。