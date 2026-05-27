ＴＢＳは２７日、都内の同局で定例社長会見を実施。ＢＳ−ＴＢＳのグルメバラエティー「町中華で飲ろうぜ」（月曜、後１０・００）で、４月から新キャストとして出演中の俳優・谷口彩菜と、鈴木美羽の活躍ぶりについて伊佐野英樹社長が言及した。伊佐野社長は「鈴木さんは“１期生”の坂ノ上茜さんとプライベートで飲みながら番組の心得を教えてもらったそうで、谷口さんはロケ後に自宅で飲み直すほどのお酒好きだということで