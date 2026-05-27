元東京都知事の舛添要一氏が2026年5月26日にXを更新し、プロ野球・巨人の監督を務めていた阿部慎之助氏が家庭内の暴力で現行犯逮捕された一連のトラブルについて言及。「今回の児相の対応は適切だったと思う」と自身の考えを明かした。「児相について国民全体で基本情報を共有したい」阿部氏は25日、長女に対する暴力で現行犯逮捕され、26日に巨人の監督を辞任した。舛添氏はXで今回、長女は暴力について児童相談所に連絡し、連絡