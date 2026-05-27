元東京都知事の舛添要一氏が2026年5月26日にXを更新し、プロ野球・巨人の監督を務めていた阿部慎之助氏が家庭内の暴力で現行犯逮捕された一連のトラブルについて言及。「今回の児相の対応は適切だったと思う」と自身の考えを明かした。

「児相について国民全体で基本情報を共有したい」

阿部氏は25日、長女に対する暴力で現行犯逮捕され、26日に巨人の監督を辞任した。

舛添氏はXで今回、長女は暴力について児童相談所に連絡し、連絡を受けた児童相談所が警察に通報したことが報じられているが、「2023年4月にこども家庭庁が発足するまでは、児童相談所は厚労省の管轄であった。私は、厚労大臣として児相も監督したが、今回の児相の対応は適切だったと思う」と自身の考えを明かした。

また、「今回の事件を契機に、児相について国民全体で基本情報を共有したい」と呼びかけた。

舛添氏は自民党時代の07年から09年まで厚生労働大臣を務めていた。

ポストには、「今回の件を通して児童相談所に相談しやすくなることを切に願います」「舛添さんに同意。密室ではなく第三者の評価を介在することで最悪の事態は避けられる」という声が集まっている。