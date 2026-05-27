水戸ホーリーホックは27日、セントラルコースト・マリナーズ（オーストラリア）よりFW谷口海斗が完全移籍にて加入することを発表した。なお、選手登録は2026−27シーズンからとなる。現在30歳の四日市中央工高校、岐阜経済大学を経て、2018年にいわてグルージャ盛岡でプロキャリアをスタートさせた。2020年にはロアッソ熊本へ加入し、18ゴールを挙げてJ3リーグの得点王を受賞。2021年には当時J2を戦っていたアルビレックス新潟