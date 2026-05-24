全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。千葉・我孫子駅南口。ロータリーの賑わいを少し離れた先に、いかにも昭和の町中華という風情を漂わせるお店がある。店名は「中華三平」。長く我孫子に住んでいたのに、恥ずかしながら最近までその存在を知らなかった。お姉さま方だが、店の前に立った瞬間、「これは絶対にいい店だ」と直感した。少し年季の入った外観、手書きのメニュー、雑多なのに妙に温かみのある雰囲