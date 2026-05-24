全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。

千葉・我孫子駅南口。ロータリーの賑わいを少し離れた先に、いかにも昭和の町中華という風情を漂わせるお店がある。店名は「中華三平」。長く我孫子に住んでいたのに、恥ずかしながら最近までその存在を知らなかった。お姉さま方

だが、店の前に立った瞬間、「これは絶対にいい店だ」と直感した。少し年季の入った外観、手書きのメニュー、雑多なのに妙に温かみのある雰囲気。町中華好きのアンテナがビンビン反応する。

聞けば、この店は地元で“かしまし娘”が営む店として知られているらしい。半信半疑で扉を開けると、そこには本当にチャキチャキしたお姐（ねえ）さま方がいた。

「いらっしゃーい！」

威勢のいい声が飛び、厨房とホールでテンポ良く動き回る。活気があるのに不思議とせわしなくなく、むしろ親戚の家に遊びに来たようなアットホーム感がある。

店内を見回すと、DIY感あふれる小物や装飾が実に味わい深い。手作り感満載の生活感と美術のあいだみたいな空間が最高だ。マキタスポーツさんを連れてきたら絶対に喜びそうだな……などと考えてしまった。

まずは瓶ビールを注文。すると一緒に自家製のお新香が出てきた。これが旨い。

しっかり漬かった野菜に、紫蘇の実が添えられていて香りがいい。町中華でこういう気の利いた一品が出てくると、一気に心を掴まれる。派手ではないけれど、ちゃんとしてる店の味だ。

餃子は香ばしく焼かれ、餡は野菜多めで優しい味わい。肉炒めはシャキシャキの野菜がたっぷり入っていて、こういう一皿がちゃんと美味しい店は信頼できる。

特に印象に残ったのが五目かた焼きそばだ。

こんもり盛られた餡の上には、鮮やかな錦糸卵と紅生姜。実にめでたいビジュアルである。そして麺がちゃんと揚げてある。これが大事だ。しっかり油で揚げられていて、サクサクかつエアリー。餡を吸った部分とのコントラストも絶妙だった。

チャーハンも面白い。皿の上でこんもりと丸く盛られた姿は、まるでゼリーのような独特のフォルム。その頂上にちょこんとタマネギが乗っているのがなんとも愛らしい。しっとり寄りの仕上がりで、どこか懐かしい味わいだった。

そして締めに頼んだのが、中華そば。価格はなんと500円。今どきワンコインでラーメンが食べられるだけでも驚きだ。

具材はチャーシュー、海苔、メンマ、ニンニクの芽、ネギ。麺は中ちぢれ麺だ。

スープは動物系の旨味をベースに、香味野菜の風味がじんわり広がるあっさりタイプ。なみなみと注がれたスープに麺はやや柔らかめ。しっかりウェーブがかかっていて啜り心地が良く、スープとの馴染みも抜群だ。

店に入った瞬間から、料理を食べ終えて帰るまで、ずっと居心地がいい。料理の美味しさだけでなく、あのお姐さま方の明るさや、店に流れる空気そのものが魅力なのだ。

こういう店に出会えるから、町中華巡りはやめられない。またふらっと、瓶ビールとお新香を頼みに来たい。

中華三平

千葉県我孫子市本町1-4-22

(執筆者: 井手隊長)