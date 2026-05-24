選挙ドットコムとJX通信社が16日と17日に共同で行った世論調査によれば、高市内閣への支持率は、「電話調査」で支持57.4％、不支持26.4％、「インターネット調査」で支持39.9％、不支持34.0％だった（18歳以上対象、有効回答数は電話1025件、ネット1352件）。 この調査は「電話」と「ネット」を使ったハイブリッド調査であることが大きな特徴だ。大手メディアなどが従来行っているのは電話調査で、ランダムにサンプル取得