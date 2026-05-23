◇明治安田J1百年構想リーグ神戸1―0福岡（2026年5月23日ベススタ）神戸FW武藤嘉紀が決勝アシストし、チームの西地区1位確定に貢献した。試合後には第4子誕生をサプライズ報告。先月下旬に男の子が生まれたことを明かし「立ち会いの日しか会えず、そこから1カ月も過ぎてしまった。やっと、きょう東京に帰って会えるのが楽しみです」と安堵の表情を浮かべた。4月中旬にはサウジアラビアで集中開催されたアジア・チャンピ