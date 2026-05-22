【モデルプレス＝2026/05/22】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が5月21日、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を披露し、話題となっている。【写真】美人インフルエンサー「クオリティ高すぎ」御坂美琴に扮した姿◆Mumeixxx（むめい）、キャラクターに扮したコスプレ姿披露Mumeixxxは「今年は御坂美琴で参加してきたよ」とつづり、5月17日に開催された第19回 日本橋ストリー