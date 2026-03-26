TOKYOチューリップローズから白桃香る夏限定チーズケーキが登場♡

TOKYO TULIP ROSE公式サイトの夏限定スイーツ『チーズローズ・白桃』が、2026年5月27日(水)より発売されます。累計販売数5000万個を突破した人気ブランド「TOKYO TULIP ROSE」から登場する新作は、国産白桃とクリームチーズを合わせた爽やかな味わいが魅力。まるでフラワーボックスのような華やかな見た目は、夏の手土産にもぴったりです♡

白桃香る夏限定チーズケーキ

『チーズローズ・白桃』は、夏限定で販売される白桃フレーバーのチーズケーキ。甘く熟した国産白桃のとろける果汁とクリームチーズを合わせ、みずみずしく爽やかな味わいに仕上げています。

最大の特徴は、バン=マリィ(湯煎焼き)でじっくり火を通した、ふわとろ半生食感。ひとくち食べると、白桃の優しい甘さとチーズのコクが口いっぱいに広がります。

冷やして食べることで、より一層爽やかな美味しさを楽しめるのもポイント♪

見た目は、繊細なバラが咲き誇るような華やかなデザイン。淡いピンクカラーのローズ型チーズケーキが並び、まるでスイーツの花束のような可愛らしさを演出しています。

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手土産にも映える華やかさ

『チーズローズ・白桃』は4個入で、価格は1,458円（税込）。本体価格は1,350円です。※生菓子。

販売期間は2026年5月27日(水)～8月31日(月)頃までを予定。販売店舗は、TOKYO TULIP ROSE 西武池袋店、阪急うめだ店、そごう横浜店、羽田空港第2ターミナル店です。

販売時間は①開店時～、②16:00～の1日2回となっています。

※要冷蔵。

※配送は承っておりません。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

※表示の価格は参考小売価格です。

ふんわりとした食感と華やかなビジュアルは、自分へのご褒美スイーツにはもちろん、夏の帰省やお呼ばれの手土産にもおすすめ。爽やかな白桃の香りが、暑い季節にぴったりの特別感を演出してくれます。

夏だけの味わいを楽しんで♡

「TOKYO TULIP ROSE」が贈る『チーズローズ・白桃』は、白桃の優しい甘さとチーズのコクを楽しめる、この夏だけの限定スイーツ。

見た目の華やかさと、ふわとろ食感の贅沢な味わいは、気分まで明るくしてくれそうです♡販売は数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね。