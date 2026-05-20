狙われたA110の兄弟という位置付けフランスのアルピーヌは、2030年までに4台の高性能バッテリーEVを提供する構想を描いている。その第一弾、A290へ続くモデルが、今回試乗したA390だ。背の高い5シーターのクロスオーバーといえるが、同ブランドはあえてそうは呼んでいない。【画像】四輪駆動はブランド初アルピーヌA390サイズの近い電動クロスオーバーは？A290も全160枚スタイリングは、滑らかに弧を描くルーフラインや、