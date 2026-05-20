料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。サンドイッチ を作る時のパンの選び方を、ちょっと変えるだけで、ダイエット効果が得られるとしたら、嬉しくないですか？今回は、全粒粉ベーグルを使った挟むだけのサンドを2種、ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら簡単ベーグルサンド2種を作るのにかかる時間約5分簡単ベーグルサンド2種のカロリーあんバターサンド：約547kcal／1個生ハムとアボカドサン