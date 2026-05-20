Prime Videoにて2026年5月20日(水)からデジタル購入配信中。6月6日(土)からAmazonプライム特典対象作品として見放題独占配信 (C)吉田修一／朝日新聞出版 (C)2025映画「国宝」製作委員会 Prime Videoは、映画「国宝」の見放題配信を6月6日から開始する。見放題配信に先駆けたデジタル購入配信も20日から開始しており、価格はHD/SD版ともに3,080円。 第49回日本アカデミー賞で作品賞、監督賞など10部門で最優秀賞を受