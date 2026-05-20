希少疾患を克服した女優ムン・グニョンが、さらにスリムになった姿で大衆のもとに戻ってきて注目を集めている。19日、ムン・グニョンは自身のSNSを通じて、「久しぶりにおしゃれ。『ディレクターズ・カット・アワード』の授賞に行きます」との書き込みとともに1枚の写真を掲載した。ムン・グニョンは公開された写真の中に、すっきりとまとめたヘアスタイルにブラックの衣装を合わせ、優雅さを最大限に引き立てた姿で登場した。特に