希少疾患を克服した女優ムン・グニョンが、さらにスリムになった姿で大衆のもとに戻ってきて注目を集めている。

19日、ムン・グニョンは自身のSNSを通じて、「久しぶりにおしゃれ。『ディレクターズ・カット・アワード』の授賞に行きます」との書き込みとともに1枚の写真を掲載した。

ムン・グニョンは公開された写真の中に、すっきりとまとめたヘアスタイルにブラックの衣装を合わせ、優雅さを最大限に引き立てた姿で登場した。特に最近、tvNのトーク番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』出演当時よりも目に見えてほっそりとしたフェイスラインと、贅肉がほどよく落ちた頬が視線を引きつけた。

『ユ・クイズ』出演当時、ムン・グニョンは「食べることを楽しんでいたらつい太ってしまい、ダイエットが悩み」と率直な心境を打ち明けていた。

ムン・グニョンは2017年、希少疾患である急性コンパートメント症候群の診断を受け、4回の手術と長いリハビリに耐えなければならなかった。筋肉や神経、血管に深刻な圧力が加わり、組織損傷を引き起こす可能性がある疾患として知られている。長い治療の末、彼女は2024年に完治の知らせを伝え、多くの人々から応援を受けた。

一方、ムン・グニョンは31日まで上演される演劇『オーファンズ』で、暴力的だが心に傷を抱えている兄「トリート」役を務め、9年ぶりに演劇舞台へ復帰した。