Image: YAMAHA MOTOR INDIA ヤマハのインド法人 YAMAHA MOTOR INDIAが、環境への負荷を考慮したハイブリッド125ccスクーター「Fascino 125 Fi HYBRID」の新モデルをリリースしました。エタノール燃料対応で環境にやさしい Image: YAMAHA MOTOR INDIA エンジンは125cc空冷4ストのFIブルーコアエンジン。6.0kW