日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2950（-7.0-0.24%） ホンダ1343（+0.5+0.04%） 三菱ＵＦＪ3094（-14-0.45%） みずほＦＧ6912（+26+0.38%） 三井住友ＦＧ5936（-6-0.10%） 東京海上7964（+15+0.19%） ＮＴＴ155（-0.3-0.19%） ＫＤＤＩ2754（-10-0.36%） ソフトバンク228（-1.3-0.57%） 伊藤忠1977（-3.5-0.18%）