世界25地域で42のホテル、レジデンスを展開するローズウッドは、ローズウッド宮古島の日本料理レストラン「苧麻(CHOMA)」にて、3月にソフトオープンした焼鳥、天麩羅に加え、6月1日(月)より新たに鮨と鉄板焼の提供を本格的にスタートする。「苧麻」について「苧麻」という名は、宮古上布の繊維のもとになる植物に由来している。宮古上布は、この地にのみ伝わる貴重な麻織物で、日本の職人精神を象徴する文化的な財産だ。「苧麻」も