【沖縄県宮古島市】鮨・天麩羅・鉄板焼・焼鳥が楽しめる。ローズウッド宮古島にレストラン「苧麻」オープン



世界25地域で42のホテル、レジデンスを展開するローズウッドは、ローズウッド宮古島の日本料理レストラン「苧麻(CHOMA)」にて、3月にソフトオープンした焼鳥、天麩羅に加え、6月1日(月)より新たに鮨と鉄板焼の提供を本格的にスタートする。

「苧麻」について



「苧麻」という名は、宮古上布の繊維のもとになる植物に由来している。宮古上布は、この地にのみ伝わる貴重な麻織物で、日本の職人精神を象徴する文化的な財産だ。

「苧麻」もまた島の食材、島の息吹、島の気候を1つのメニューへと昇華させるとし、「エレベーテッド・イザカヤ」というコンセプトのもと、日本の居酒屋が持つ温かみと親密な空気感に、ローズウッドならではの審美眼とセンス・オブ・プレイス哲学を重ね合わせた。



「苧麻」では、鮨・天麩羅・鉄板焼・焼鳥の各分野で研鑽を積んだ職人たちが、4つのカウンターに立つ。異なる料理の流儀を持ちながら、全カウンターに共通するのは、島の食材への真摯な眼差し、洗練された技法、職人としての感性だ。

宮古の豊かな恵みを根底に据えながら、日本各地および世界から厳選した食材を加え、上質な日本酒やスピリッツと楽しむことができる。

各カウンター紹介

鮨のカウンターでは、宮古島近海で水揚げされる一本釣りのカツオや、季節ごとに表情を変えるマグロ、さらに地元漁師・高田和大氏が手銛で仕留める魚など、この地でこそ出会える特別な素材を用意する。

鉄板焼は、宮古島の穏やかで自然豊かな環境で育てられた宮古牛を主役としたカウンター。鉄板の均一で安定した熱が、繊細な霜降りに凝縮された甘みを引き出し、やわらかな食感をもたらす。シェフの所作、鉄板の音、立ち上る香りの一体感が、宮古牛を主役とする没入感あふれる食体験を生み出す。

天麩羅のカウンターでは、車海老と島野菜に薄衣を纏わせた揚げたてを味わえる。昭和の時代に「天麩羅とは食材の最高の表現である」という哲学を貫いた「稲ぎく」での修業を礎に、料理長がその系譜を宮古に受け継ぐ。

焼鳥のカウンターでは、沖縄の風土が育んだやんばる鶏を用いて、炭火で静かに火を入れる。部位ごとの個性を見極め、火入れのわずかな差で旨味を最大限に引き出す、その繊細な手仕事が1串に凝縮されている。宮古味噌のコクや島パイナップルのやわらかな甘酸っぱさを添え、南国ならではのニュアンスを重ねる。

苧麻バー紹介



苧麻バーは、宮古の島文化をひとつひとつのグラスへと落とし込む。バーマネージャーは、1年かけて宮古諸島を旅し、島に根付く祭り、子どもたちが口ずさむ民謡、宮古上布を織る人々の記憶から着想を得た。その体験を結晶化させたオリジナルカクテルのメニューには、島の文化的な心が宿っている。

歴史の断片を手がかりに、泡盛、さんぴん茶、シークヮーサー、黒糖といった、島の素材を用いたカクテルが、島に生き続ける文化をゲストに伝える器になるとしている。

グランドオープン記念イベント実施

「苧麻」のグランドオープンを記念し、6月1日(月)にレストランを利用したすべての人に、特別なおもてなしを用意。来店した各ゲストに、ソムリエが料理に合わせて厳選した、乾杯のスパークリング日本酒を1杯用意している。

また当日は、宮古島近海で水揚げされた新鮮な魚の捌き実演を見ることができ、職人がその場で丁寧に捌いた獲れたての1皿を、ゲストも味わうことができる。

「苧麻」概要

「苧麻」の営業時間は、レストランが17:30〜21:00(ラストオーダー)で予約制。

メインダイニングの焼鳥・天麩羅のスタートは、ファーストシーティングが17:30〜18:00、セカンドシーティングは20:00〜20:30。コースは18,000円(税サ込)より。

鮨・鉄板焼のスタートは、ファーストシーティングは18:00、セカンドシーティングは20:30。コースのみで、鮨おまかせ40,000円、鉄板焼40,000円(共に税サ込)となっている。

バーの営業時間は17:00〜22:00で、カクテルが3,200円より(税サ込)。



ラグジュアリーな旅を新しい形で体験できるローズウッド宮古島を訪れた際は、日本料理レストラン「苧麻」を楽しんでみては。

■苧麻

住所：沖縄県宮古島市平良字荷川取1068-1

定休日：毎週日曜日・水曜日

HP：https://www.rosewoodhotels.com/jp/miyakojima/dining

予約サイト：https://www.sevenrooms.com/reservations/choma

ローズウッド宮古島HP：https://www.rosewoodhotels.com/jp/miyakojima

(さえきそうすけ)