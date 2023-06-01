売り上げ目標を大幅にクリアして大盛況で終わったまるがめレディースオールスター。私事だが今回は結構、舟券を買った。火をつけたのは間違いなく2日目からチルト3度を貫いた田上凜。準優を含め、6コース捲りで3勝を挙げた。ファンも豪快捲りに魅了されたに違いない。ふと21年前がフラッシュバックした。引退した矢後剛さんがチルト3度で捲って津周年記念を制したシーンだ。今度は田上のチルト3一撃で特別戦Vを目撃できるのか