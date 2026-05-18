元TOKIOの長瀬智也さん（47）が2026年5月16日、モデルの滝沢眞規子さん（47）のYouTubeチャンネルに出演し、「（大切な人は）現在いないですよ」と明言した。滝沢さんが長瀬さんの弱点を指摘すると、長瀬さんが大笑いする場面もあった。滝沢さん「マメさが足りません」長瀬さんと滝沢さんは長い付き合いがあるという。滝沢さんは動画の途中で、「独身でずっといらっしゃるんですか？」と質問。長瀬さんは「俺が『どうするんですか