災害時にも活用できるレトルトカレーを山陽学園短期大学の学生が開発、完成お披露目会が行われました。その名も「大豆ミートのとっても美味しい、いつもの、『もしも』のカレー」です。 【写真をみる】試食会の様子 健康栄養学科の3年生7人が今年（2026年）1月下旬から4か月をかけ、レシピの考案から調理、レトルトの加工までを行いました。長期保存の特性を生かし、災害時に活用してもらおうと不足しがちな栄