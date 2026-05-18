不登校の小中学生は約35万人と過去最多を記録。現代の子どもたちには何が不足し、何が必要なのか。学校とフリースクールを併用する「パラレル登校」という新常識とその実例について、教育ジャーナリストで『フリースクールという選択』の著者・おおたとしまさ氏が、レポートする。「不登校」なぜ増えているのかなぜいま不登校が増えているのか--。いまの学校が機能不全を起こしている証拠だと言われることが多いと思いますが、私は