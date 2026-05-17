16日夕方、富士宮市の畑で、80代の男性とみられる遺体が見つかりました。遺体の付近の畑には燃えた跡があり、警察で、死亡した原因を調べています。警察と消防によりますと、16日午後6時15分ごろ富士宮市山本で「畑で農作業中に野焼きの火が燃え移ったかもしれない」などと男性の家族から消防に救急搬送の要請がありました。消防が到着したとき畑はすでにおよそ115平方メートルにわたって焼けた後で80代の男性とみられる1人