Image: NASA / JPL-Caltech 私の推し探査機、がんばってる。誰もいない地球以外の星で、乾燥した不毛の大地をひたすら進むロボットにとって、日々の生活はかなりハード。NASA（アメリカ航空宇宙局）の火星探査機キュリオシティは、過去13年間、岩を掘ってサンプルを集める日々を繰り返してきましたが、ついにある岩がやり返してきたそうですよ。サンプル採取の最中に、キュリオシティのロボ