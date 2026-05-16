香川大学医学部付属病院 香川大学医学部の２つの研究が、2025年度のPSI（ピース&サイエンスイノベーションエコシステム ）の研究開発支援・GAPファンドのステップ２に採択されました。 PSIは、広島大学を主幹機関に、岡山大学や香川大学など中四国の17大学が参画し、産学共同研究やスタートアップ創出など、地域の活性化を目指すものです。大学の研究を基盤としたスタートアップに民間企業か