毎年誕生月に、ハガキまたは封書の「ねんきん定期便」が郵送されてきます。年齢によって書式が異なりますが、50歳以上の場合、65歳以降に受け取れる年金の見込額が記載されています。ただ、あくまでも「見込額」であって、実際にこの金額を受け取れるとは限りません。また、記載されている金額は額面の金額です。税金と社会保険料を差し引かれると、手取りは少なくなります。本記事では、65歳の元サラリーマンのモデルケースをもと