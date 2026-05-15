サウジアラビア国内リーグ制覇に王手をかけている首位アル・ナスルは、先日リーグ2位のアル・ヒラルと対戦。勝てば優勝という一戦だったが、1-0でリードしていた終盤にアル・ナスルGKベント・クレプスキが相手のクロスボールをまさかのキャッチミス。痛恨のオウンゴールとなり、優勝はお預けとなった。この一戦で話題を呼んだのは、アル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドの落胆した表情だ。ロナウドはサウジ・プロフェッショナ