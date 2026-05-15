“四季菓子の店 HIBIKA（ひびか）”が、2026年6月28日（日）にオープン9周年を迎えます♡感謝の気持ちを込めて登場するのは、HIBIKAおすすめの焼き菓子を詰め合わせた数量限定の「9周年アニバーサリーアソート」。夏らしい味わいと、HIBIKAらしい上品な世界観を楽しめる特別な限定ギフトは、大切な人への贈り物にもぴったりです。 HIBIKAが届ける“にっぽんの洋菓子” HIBIKAは、“新しいにっ