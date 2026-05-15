HIBIKAの限定ギフト登場♡9周年を祝う特別アニバーサリーアソート

“四季菓子の店 HIBIKA（ひびか）”が、2026年6月28日（日）にオープン9周年を迎えます♡感謝の気持ちを込めて登場するのは、HIBIKAおすすめの焼き菓子を詰め合わせた数量限定の「9周年アニバーサリーアソート」。夏らしい味わいと、HIBIKAらしい上品な世界観を楽しめる特別な限定ギフトは、大切な人への贈り物にもぴったりです。

HIBIKAが届ける“にっぽんの洋菓子”

HIBIKAは、“新しいにっぽんの洋菓子”をコンセプトに、四季折々の素材を活かしたお菓子を展開する人気ブランド。

日本人が昔から大切にしてきた季節感や、人と人をつなぐ贈り物文化を大切にしながら、選び抜いた素材で丁寧にお菓子を作り続けています。

春夏秋冬、その時季ならではの味わいや彩りを楽しめるのがHIBIKAの魅力。今回の9周年記念アイテムも、夏の訪れを感じさせる爽やかな焼き菓子が詰め込まれています。

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9周年限定アソートの内容は？

今回発売される「9周年アニバーサリーアソート 5個入」は、1,944円（税込／本体価格1,800円）。HIBIKAロゴ入りのオリジナル巾着に、人気の焼き菓子5種類を詰め合わせた限定ギフトです。

セット内容は、ほろほろと口どける“夏のクッキー”ポルボロン3種類と、しっとりやさしい口当たりの“夏のフィナンシェ”2種類。

ポルボロンは、繊細な口どけと香ばしさが魅力。アーモンドのコク、煎茶の上品な香り、シトロンの爽やかな酸味など、それぞれ異なる味わいを楽しめます。

フィナンシェは、和三盆のやさしい甘みや、シトロンの爽快感が広がる上品な仕上がり。夏のティータイムにぴったりな、軽やかな味わいです♡

内容：ポルボロン（アーモンド、煎茶、シトロン 各1個）／フィナンシェ（和三盆、シトロン 各1個）

数量限定だから早めのチェックがおすすめ

「9周年アニバーサリーアソート 5個入」は、2026年6月1日（月）より販売開始。無くなり次第終了となる数量限定アイテムです。

販売店舗は、阪急うめだ本店、日本橋髙島屋、オンラインショップ。なお、公式オンラインショップでは5月25日（月）より先行販売されます。

オリジナル巾着入りの特別感あるデザインは、自分へのご褒美にはもちろん、夏のご挨拶や手土産、季節のギフトとしてもおすすめです。

HIBIKAの限定ギフトで夏の贈り物を♡

9周年を迎えたHIBIKAが届ける限定ギフトは、日本らしい繊細な味わいと季節感を楽しめる特別なアソート♡

ほろほろ食感のポルボロンと、しっとり食感のフィナンシェが詰まった焼き菓子セットは、心ほどけるティータイムを演出してくれます。数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。