立憲民主党・東京都連の新たな会長を決める選挙の投開票がきょうおこなわれ、圧倒的な知名度を誇る蓮舫参院議員に無名の市議会議員が勝利するという番狂わせが起きました。立憲の都連会長は、党に所属する衆院議員が中道改革連合に合流したために空席となっていて、きょう（15日）、結党以来初めて複数候補による会長選挙がおこなわれました。会長選には、▼都連で会長代行を務める蓮舫参院議員と、▼川名雄児・武蔵野市議が立候補