八代市議会は、逮捕、勾留された議員の報酬支給を停止する条例改正案について、きょう15日、全会一致で可決しました。きょう招集された八代市議会の臨時会で、開催の理由となったのが…■谷口徹議員「市民の皆様に大きな不安と不信を招いていることは極めて重大」成松由紀夫議員ら3人が逮捕された八代市の新庁舎建設をめぐるあっせん収賄事件です。成松容疑者ら3人は、庁舎建設工事の入札で前田建設工業が落札できるよう市の職員に