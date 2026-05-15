BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[アレクサンダー エルラー / ルカス ミードラー] 0 - 2 [ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェク] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第10日がイタリア ローマで行われ、男子ダブルス準々決勝で、アレクサンダー