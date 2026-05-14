Homecomingsが東京・名古屋・大阪のCLUB QUATTROを回るツアーの開催を発表した。毎年恒例となっているクアトロツアーのタイトルは＜many shapes, many echoes＞。9月6日の大阪・梅田 CLUB QUATTROを皮切りに各地対バンゲストを迎えての開催が決まっている。ゲストは後日発表。チケットは5月14日21時より最速先行予約の受付が開始された。学割チケットの販売も実施される。＜Homecomings presents『many shapes, many echoes』＞202