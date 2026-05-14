アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談が行われ、両首脳は互いを称賛する発言を交わし、和やかな雰囲気で会談が始まった。歓迎式典や長時間に及んだ会談を通じ、関係改善への姿勢を示す一方、その影響や各国への波及効果にも注目が集まっている。会談で向かい合い互いに一言アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談が開催された。その首脳同士が向かい合って互いに一言ずつ