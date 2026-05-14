米中首脳会談のウラに　子どもたちの念入り“リハーサル”　トランプ大統領　歓迎ぶりを絶賛も疲労を隠せず

アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談が行われ、両首脳は互いを称賛する発言を交わし、和やかな雰囲気で会談が始まった。歓迎式典や長時間に及んだ会談を通じ、関係改善への姿勢を示す一方、その影響や各国への波及効果にも注目が集まっている。

会談で向かい合い互いに一言

アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談が開催された。その首脳同士が向かい合って互いに一言ずつ言葉を交わした。

習近平国家主席：

我々はライバルではなくパートナーとなり、高め合い、共に繁栄すべきです。

トランプ大統領：

あなたは偉大な指導者です。時々、私がそう言うのを嫌がる人もいますが、それでも私は言います。なぜならそれが真実だからです。

時おり表情を崩し、相手を持ち上げるアメリカ・トランプ大統領を中国・習主席は微笑みながら、見つめていた。和やかなムードで始まった、世界が注目する首脳会談。

会談の裏側を支えた“子どもたちのリハーサル”

その裏には、両国の念入りな準備の跡があったのだ。

日本時間の14日午前10時半ごろ、歓迎式典の開始予定時刻から約30分前の「人民大会堂」前の広場の様子だ。北京ではこの日、気温が30℃超えの予報も出るなか、大勢の子どもたちがスタンバイしていた。

子どもたち：うわぁ〜！！

まだ誰も首脳が来ていない広場に向かい、一斉に米中両国の国旗や花束を振り出したのだ。前日トランプ大統領が空港に到着した際にも、若者の大集団が熱烈に出迎えた。

一夜あけ、子どもたちもトランプ大統領を歓迎するリハーサルを行っていたようだ。一方でこの式典ではアメリカ側からも友好ムードを演出するひと幕もあった。

出迎えの列には、ルビオ国務長官やベッセント財務長官などのトランプ政権高官にまじり、テスラ社のイーロン・マスクCEOやアップル社のティム・クックCEOなど、経済界のそうそうたるるメンバーが並んだ。

そして、歓迎式典が開始される予定時間ちょうどの日本時間午前11時、ホスト国の習主席が登場し、その約3分後にトランプ大統領が式典会場に到着した。

習主席より一瞬早く手を差し、それに習氏が応じ握手を交わすとトランプ大統領はさらにそっと上からもう片方の手を添えていた。両国の“対等な関係”をアピールする一環なのか。

トランプ大統領絶賛のリハーサルした“歓迎”

レッドカーペットの上を横並びで歩く2人は同じ目線の高さを保ち、時折身振りを交え会話をしていた。そんな歓迎式典で両首脳が一番喜んでいたひと幕があった。

子どもたち：うわぁ〜！

直前までリハーサルを重ねていた子どもたちの一団だ。熱烈な歓迎ぶりにトランプ大統領は思わず立ち止まり笑みを浮かべた。習主席も、子どもたちに手を振って答えた。

その直後の首脳会談でトランプ大統領が最初に言及したのが歓迎についてだ。

トランプ大統領：

まず第一に、これほどまでに素晴らしい歓迎を受けたことはこれまでほとんどありませんでした、そして、特に“あの子供たち”に感銘を受けました。

笑顔が少なく疲労の色も

歓迎式典での熱烈ぶりも影響してか、友好ムードで始まった米中首脳会談。会談時間は当初の予定を40分あまりも超え、2時間15分に及んだという。

この会談について北京市民からは「かなり前向きな動きだと思います。国家元首として、しかも中国がアメリカと対話しようとしているわけですから」と話す。

その会談を終えたトランプ大統領と習主席は、北京市内にある歴史的建築群を視察した。ただ、会談が長時間に及んだためか、炎天下での視察のためか、会談で見せていた笑顔は少なく疲労の色がにじみ出ているようにも見えた。

日本への影響は

今回の“ロングラン会談”を受けて、明治大学の海野素央教授は「（トランプ大統領は）中国に対してイランに圧力をかけて説得してもらうようにお願いしている。その引き換えにトランプ大統領にアメリカが台湾に対して武器を供与するのを遅らせてもらいたい、これは日本にとって非常に懸念される材料になります」と分析した。

一方、経済に詳しい第一ライフ資産運用経済研究所の熊野英生主席エコノミストは「米中対立から米中対立の緩和へというふうな流れに少し舵を切っていくんじゃないか。（それにより）日本にも何か改善できる効果があるのでは」と、この会談が日本へに好影響が及ぶことへの期待を示した。

（「イット！」5月14日放送より）