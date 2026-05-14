一世を風靡したカリスマモデルの“意味深投稿”が話題を呼んでいる――。かつてモデルや女優として人気を博し、パリコレにも出演するなど第一線で活躍していた吉川ひなの（46）。2018年の第2子の長男出産を機に、約8年にわたって事実上の活動休止状態となっていたが、今年4月17日、自身のInstagramで芸能活動の再開を報告した。そんななか、活動再開からおよそ1カ月後となる5月13日、吉川がInstagramに涙を流した自撮り写真を投稿