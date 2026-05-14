【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの辻希美が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷やし中華の弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「盛り付けが綺麗すぎてビックリ」ボリューム満点冷やし中華弁当◆辻希美、冷やし中華弁当公開辻は「＃高一弁当」とハッシュタグを添え「今日のお弁当は初めての麺！！冷やし中華始めてみました」と記し、長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開。3つに仕切られた弁当箱にはき