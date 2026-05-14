ファミリーマートは5月19日、チョコミントを使用した爽快感たっぷりのアイス、菓子、チルド飲料などの商品を全国の店舗で順次発売する。ファミマのチョコミント・コレクション2026同フェアは2024年に初開催され、今年で3年目を迎える。アイス、菓子、スイーツ、チルド飲料など様々なカテゴリーから、話題の商品や、昨年好評だったメニューを発売する。「ワッフルコーンチョコミント」(368円)「ワッフルコーンチョコミント」(368円)