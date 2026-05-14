屋根もドアもなしの超個性派！仏ルノーは2026年5月12日、フランスで開催される全仏オープン「ローラン・ギャロス2026」に合わせて、新たなコンセプトカー「ルノー4（キャトル）JP4×4」を5月18日に世界初公開すると発表しました。ルノー4 JP4×4は、最新BEV（電気自動車）SUVの新型「ルノー4 E-Tech エレクトリック」をベースに開発された遊び心あふれるコンセプトモデルです。ベース車のボディサイズは、全長4140mm×全幅1800